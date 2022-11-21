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Come si resetta l'unità bambino o l'unità genitore del baby monitor connesso Philips Avent?

Per resettare l'unità bambino, premere il pulsante on/off per 10 secondi. La spia di indicazione lampeggia in arancione e in verde, quindi l'unità bambino si riavvia. Il ripristino alle impostazioni di fabbrica si completerà quando la spia di indicazione diventa verde fissa.

Per resettare l'unità genitore, seguire i passaggi riportati di seguito:

  1. Premere il pulsante modalità e il pulsante comunicazione a 2 vie per 10 secondi.

Quando viene visualizzato il messaggio pop-up "Reset Parent unit" (Ripristina unità genitore), premere conferma. L'unità genitore avvia il ripristino.

Reset dell'unità genitore Avent

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD921/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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