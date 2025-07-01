Assistenza Philips È possibile utilizzare la tettarella Natural Response senza il sistema di ventilazione AirFree?

Sì, è possibile utilizzare la tettarella Natural Response senza il sistema di ventilazione AirFree. Il sistema di ventilazione AirFree è progettato specificamente per i neonati di età inferiore a 4 mesi. Una volta che il bambino è cresciuto e beve dal biberon senza problemi, è possibile usare il biberon senza il sistema di ventilazione AirFree.



