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È possibile nutrire il bambino con alimenti densi utilizzando la tettarella Natural Response?

Sì. È possibile utilizzare le tettarelle Philips Avent Natural Response con liquidi più densi e latte. I liquidi più densi includono formule anti-rigurgito (AR), latte mescolato con cereali, crema di riso per bambini, omogenizzati, pappe a base di latte e zuppe.

Poiché i liquidi più densi scorrono più lentamente, potrebbe essere necessario utilizzare una tettarella di numero superiore per garantire al bambino un flusso di alimentazione confortevole.

Per i liquidi più densi, è possibile utilizzare la tettarella Natural Response numero 6 ("Flusso denso"), progettata per favorire l'assunzione di alimenti più densi.

Le tettarelle Philips Avent Natural Response sono disponibili con flusso da 1 a 5 negli Stati Uniti e in Canada e da 1 a 6 in altri Paesi.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71 , SCD838/13 , SCY903/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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