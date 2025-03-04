Assistenza Philips Qual è la tettarella Natural Response più adatta per il mio bambino?

I neonati solitamente mantengono lo stesso comportamento sia durante l'allattamento al seno che durante quello con il biberon. Si consiglia di assecondare il comportamento del bambino per trovare il flusso ottimale dalla tettarella.

Le tettarelle Natural Response sono progettate per adattarsi al modo di bere del tuo bambino. Tuttavia, potrebbe non essere ancora abituato a bere dal biberon.

Si consiglia di iniziare con la tettarella in dotazione con il biberon e regolarsi in seguito. Se dopo alcuni tentativi di allattamento non si hanno risultati positivi, è possibile passare a una tettarella con flusso diverso.

Utilizzare una tettarella con flusso maggiore se:

Il bambino non riceve una quantità sufficiente di latte dal biberon.

La durata dell'allattamento è troppo lunga (ad esempio, più di 30 minuti).

Il bambino si addormenta durante l'allattamento, si sente frustrato o gioca con la tettarella anziché bere.

Utilizzare una tettarella con flusso inferiore se:

Il bambino trangugia il latte.

Il latte fuoriesce dalla bocca durante l'allattamento.

È opportuno lasciarsi guidare dal modo di bere del bambino, non dall'età. I bambini entusiasti tendono ad applicare forte suzione e pressione mentre bevono, e questo genera un flusso di latte maggiore. Pertanto, per evitare la fuoriuscita, serve un flusso inferiore, ad esempio la tettarella numero 1 o 2. I bambini che bevono lentamente e con costanza probabilmente preferiscono una tettarella con flusso più elevato (ad esempio la tettarella 4 o 5/6) per garantire un flusso sufficiente di latte, indipendentemente dall'età.

Se in precedenza è stata utilizzata una tettarella Philips Avent Natural, il bambino potrebbe aver bisogno di un flusso maggiore con la tettarella Natural Response, poiché è abituato a una fuoriuscita del latte che non richiede sforzi.

Velocità di flusso delle tettarelle e configurazioni dei biberon disponibili Le tettarelle Philips Avent Natural Response sono disponibili con flusso da 1 a 5 negli Stati Uniti e in Canada e da 1 a 6 in altri Paesi. Le tettarelle con flusso 6, il più elevato, sono più adatte per i liquidi più densi o per i bambini che desiderano un flusso più veloce.