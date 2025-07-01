Perché il bambino rifiuta la tettarella Natural Response?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
La tettarella Natural Response è stata creata per riprodurre il comportamento di un seno naturale, per consentire al bambino di bere, ingoiare e respirare seguendo il proprio ritmo naturale. Il latte fuoriesce dalla tettarella solo quando il bambino beve attivamente. I bambini abituati ai biberon a flusso libero avranno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo flusso e alla tettarella Natural Response.
Molti bambini sono sensibili ai cambiamenti, quindi è possibile che il passaggio a un nuovo metodo di allattamento possa richiedere alcuni tentativi. Per introdurre il bambino a un nuovo biberon, è bene allattarlo in un momento in cui è rilassato e non affamato. Nell'eventualità di problemi durante i tentativi di allattamento, potrebbe essere necessario passare a una tettarella con flusso diverso.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/81 , SCD838/17 , SCY903/71 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›