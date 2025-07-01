Assistenza Philips Perché il bambino rifiuta la tettarella Natural Response?

La tettarella Natural Response è stata creata per riprodurre il comportamento di un seno naturale, per consentire al bambino di bere, ingoiare e respirare seguendo il proprio ritmo naturale. Il latte fuoriesce dalla tettarella solo quando il bambino beve attivamente. I bambini abituati ai biberon a flusso libero avranno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo flusso e alla tettarella Natural Response.

Molti bambini sono sensibili ai cambiamenti, quindi è possibile che il passaggio a un nuovo metodo di allattamento possa richiedere alcuni tentativi. Per introdurre il bambino a un nuovo biberon, è bene allattarlo in un momento in cui è rilassato e non affamato. Nell'eventualità di problemi durante i tentativi di allattamento, potrebbe essere necessario passare a una tettarella con flusso diverso.

Scegliere la tettarella giusta è importante: Ognuno di noi impara con i suoi tempi. La suzione è un'abilità e alcuni bambini la sviluppano più rapidamente di altri. Per questo motivo, alcuni neonati possono inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella "First Flow" (Tettarella 0) prima di passare alle tettarelle Natural Response.



Quando si devono sostituire le tettarelle? Provare una tettarella Natural Response con una portata più elevata se il bambino gioca con la tettarella invece di bere o appare frustrato. Passare al biberon originale Natural da 2 oz (SCF039/17) con la tettarella Natural T0 (SCF657/27) per un flusso più facile se il bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml con le tettarelle Natural Response. Se le difficoltà di alimentazione persistono, consultare un professionista sanitario.