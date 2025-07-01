ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

È possibile utilizzare l'aspirapolvere Philips AquaTrio su tutti i pavimenti, tappeti e moquette?

Per informazioni su tutte le superfici su cui è possibile utilizzare Philips AquaTrio serie 9000, leggere l'articolo seguente.

AquaTrio 7000 e 9000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza