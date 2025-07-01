È possibile utilizzare l'aspirapolvere Philips AquaTrio su tutti i pavimenti, tappeti e moquette?
Per informazioni su tutte le superfici su cui è possibile utilizzare Philips AquaTrio serie 9000, leggere l'articolo seguente.
Philips AquaTrio serie 7000 è adatto per l'aspirazione e la pulizia di tutti i tipi di pavimenti duri, a eccezione dei pavimenti in legno non rivestiti e dei pavimenti piastrellati con giunti profondi. Se l'apparecchio viene utilizzato su pavimenti in linoleum, procedere solo quando i pavimenti sono fissati correttamente per evitare che il linoleum venga aspirato nella spazzola AquaSpin.
Se si puliscono regolarmente e facilmente pavimenti duri delicati con un panno bagnato, Philips AquaTrio serie 7000 è la soluzione adatta.
È possibile testare l'apparecchio su una piccola area non direttamente visibile per assicurarsi che sia adatto al pavimento.
Nota: Non è possibile utilizzare AquaTrio serie 7000 su tappeti e moquette. La bocchetta AquaSpin è adatta solo per pavimenti duri.
Aspirazione e pulizia contemporanee Philips AquaTrio serie 9000 è indicato per l'aspirazione e la pulizia contemporanee. Non è necessario aspirare il pavimento prima della pulizia, poiché il sistema di aspirazione e pulizia pulisce attivamente i pavimenti duri catturando tutti i tipi di sporco, inclusi liquidi e macchie.
Pavimenti duri Il sistema di aspirazione e pulizia per pavimenti è adatto per l'aspirazione e la pulizia di tutti i tipi di pavimenti duri, ad eccezione dei pavimenti in legno non rivestiti.
Se si utilizza il sistema di aspirazione e pulizia su pavimenti in linoleum, procedere solo su pavimenti in linoleum fissati correttamente per evitare che il linoleum venga aspirato nella spazzola AquaSpin.
Pavimenti delicati Philips AquaTrio serie 9000 è adatto anche a pavimenti duri delicati che vengono puliti regolarmente e senza difficoltà con un panno bagnato. L'impostazione di aspirazione e pulizia include spazzole in microfibra che rimuovono in modo delicato ma efficace sporco, macchie e liquidi.
Per tappeti e moquette, utilizzare solo l'aspirapolvere. Non è possibile utilizzare l'impostazione di aspirazione e pulizia, poiché la bocchetta AquaSpin è adatta solo ai pavimenti duri.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›