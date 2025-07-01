È possibile utilizzare l'aspirapolvere Philips AquaTrio su tutti i pavimenti, tappeti e moquette?

Aspirazione e pulizia contemporanee

Philips AquaTrio serie 9000 è indicato per l'aspirazione e la pulizia contemporanee. Non è necessario aspirare il pavimento prima della pulizia, poiché il sistema di aspirazione e pulizia pulisce attivamente i pavimenti duri catturando tutti i tipi di sporco, inclusi liquidi e macchie.



Pavimenti duri

Il sistema di aspirazione e pulizia per pavimenti è adatto per l'aspirazione e la pulizia di tutti i tipi di pavimenti duri, ad eccezione dei pavimenti in legno non rivestiti.



Se si utilizza il sistema di aspirazione e pulizia su pavimenti in linoleum, procedere solo su pavimenti in linoleum fissati correttamente per evitare che il linoleum venga aspirato nella spazzola AquaSpin.



Pavimenti delicati

Philips AquaTrio serie 9000 è adatto anche a pavimenti duri delicati che vengono puliti regolarmente e senza difficoltà con un panno bagnato. L'impostazione di aspirazione e pulizia include spazzole in microfibra che rimuovono in modo delicato ma efficace sporco, macchie e liquidi.

