Assistenza Philips Quali dispositivi è possibile collegare all'app Philips OneBlade?

Per collegarsi all'app Philips OneBlade e sbloccare l'intera gamma di funzioni offerte, è necessario utilizzare Philips OneBlade 360 Connected. Fare riferimento al manuale dell'utente per scoprire se OneBlade include la connettività Bluetooth. Se il Bluetooth non è menzionato in modo specifico, non è incluso nel modello in uso e OneBlade non può essere collegato all'app.



Sebbene solo OneBlade con connettività Bluetooth possa essere collegato all'app, sono disponibili consigli, indicazioni e informazioni per l'intera gamma di modelli Philips. Aggiungere i dispositivi (sia con connettività Bluetooth che non) nell'app per sbloccare le funzionalità e le informazioni pertinenti.