Cos'è un piano di sostituzione delle lame OneBlade?

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Garanzia di 2 anni
Quando ci si iscrive a un abbonamento OneBlade Club di Philips, è possibile selezionare la frequenza di sostituzione delle lame.
In base alla frequenza scelta, le nuove lame verranno consegnate all'indirizzo indicato, così da avere sempre disponibile una lama affilata pronta per la rasatura successiva.
Il piano per l'impugnatura termina automaticamente dopo 12 mesi, mentre il piano di sostituzione delle lame continuerà fino a quando non verrà annullato.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP6552/30 , QP6652/30 , QP6652/35 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›