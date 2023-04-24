Cos'è un piano per il dispositivo OneBlade Club?

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Garanzia di 2 anni
Il piano Philips OneBlade 360 è il tuo abbonamento al dispositivo OneBlade. L'abbonamento prevede un piccolo pagamento mensile per 12 mesi, in seguito il dispositivo sarà tuo.
Per i clienti in Repubblica Ceca e in Polonia: è valido solo il piano di sostituzione delle lame. I consumatori cechi e polacchi possono scegliere di acquistare l'impugnatura a titolo definitivo quando effettuano la registrazione a OneBlade Club, ma non è disponibile un piano separato per l'impugnatura.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP2734/20 , QP4530/30 .