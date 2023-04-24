Cos'è OneBlade Club?

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OneBlade Club di Philips è un servizio in abbonamento per impugnature e lame di ricambio OneBlade.
Iscrivendosi a OneBlade Club, è possibile acquistare un Philips OneBlade semplicemente pagando una piccola quota mensile. Inoltre, è possibile scegliere di ricevere una lama di ricambio tutte le volte che si desidera, consegnata direttamente al proprio indirizzo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP2734/20 , QP4530/30 .