Assistenza Philips Cos'è OneBlade Club?

OneBlade Club di Philips è un servizio in abbonamento per impugnature e lame di ricambio OneBlade.



Iscrivendosi a OneBlade Club, è possibile acquistare un Philips OneBlade semplicemente pagando una piccola quota mensile. Inoltre, è possibile scegliere di ricevere una lama di ricambio tutte le volte che si desidera, consegnata direttamente al proprio indirizzo.