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Cos'è OneBlade Club?

OneBlade Club di Philips è un servizio in abbonamento per impugnature e lame di ricambio OneBlade.

Iscrivendosi a OneBlade Club, è possibile acquistare un Philips OneBlade semplicemente pagando una piccola quota mensile. Inoltre, è possibile scegliere di ricevere una lama di ricambio tutte le volte che si desidera, consegnata direttamente al proprio indirizzo.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP2734/20 , QP4530/30 .

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