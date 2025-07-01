È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
È possibile portare e utilizzare all'estero i prodotti Philips per la cura del corpo e la bellezza (inclusi rasoi, rifinitori, OneBlade, regolabarba e regolacapelli, epilatori, asciugacapelli e Lumea IPL) in tutta sicurezza attenendosi alle linee guida riportate di seguito.
I requisiti per portare prodotti a batteria a bordo dei velivoli variano tra le diverse compagnie aeree. Verificare sempre quali sono i requisiti specifici con la propria compagnia aerea prima del viaggio.
Per le compagnie aeree che consentono le batterie agli ioni di litio con un massimo di 100 W ore nel bagaglio a mano (requisito comune ma non universale), tutti i prodotti Philips per la cura del corpo e la bellezza con batteria agli ioni di litio rientrano perfettamente in questo limite.
In caso di dubbi, verificare sempre con la compagnia aerea.
Quando si ricaricano i prodotti per la cura del corpo e la bellezza Philips all'estero, verificare sempre che l'alimentazione del Paese di destinazione sia compatibile con le specifiche del caricatore o della spina/adattatore in uso. Tali specifiche sono solitamente stampate sulla spina/adattatore stesso.
Se l'unica differenza è il numero di contatti o la forma della spina, è possibile utilizzare un adattatore da viaggio standard insieme alla spina/adattatore che si utilizza a casa.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:S591/05 , S791/06 , BRE257/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›