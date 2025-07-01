Assistenza Philips È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?

È possibile portare e utilizzare all'estero i prodotti Philips per la cura del corpo e la bellezza (inclusi rasoi, rifinitori, OneBlade, regolabarba e regolacapelli, epilatori, asciugacapelli e Lumea IPL) in tutta sicurezza attenendosi alle linee guida riportate di seguito.

Viaggi in aereo I requisiti per portare prodotti a batteria a bordo dei velivoli variano tra le diverse compagnie aeree. Verificare sempre quali sono i requisiti specifici con la propria compagnia aerea prima del viaggio. Per le compagnie aeree che consentono le batterie agli ioni di litio con un massimo di 100 W ore nel bagaglio a mano (requisito comune ma non universale), tutti i prodotti Philips per la cura del corpo e la bellezza con batteria agli ioni di litio rientrano perfettamente in questo limite. In caso di dubbi, verificare sempre con la compagnia aerea. Ricaricare il prodotto Philips all'estero Quando si ricaricano i prodotti per la cura del corpo e la bellezza Philips all'estero, verificare sempre che l'alimentazione del Paese di destinazione sia compatibile con le specifiche del caricatore o della spina/adattatore in uso. Tali specifiche sono solitamente stampate sulla spina/adattatore stesso. Se l'unica differenza è il numero di contatti o la forma della spina, è possibile utilizzare un adattatore da viaggio standard insieme alla spina/adattatore che si utilizza a casa.