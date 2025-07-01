ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?

È possibile portare e utilizzare all'estero i prodotti Philips per la cura del corpo e la bellezza (inclusi rasoi, rifinitori, OneBlade, regolabarba e regolacapelli, epilatori, asciugacapelli e Lumea IPL) in tutta sicurezza attenendosi alle linee guida riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: S591/05 , S791/06 , BRE257/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza