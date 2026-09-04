Assistenza Philips Perché il prodotto non include un alimentatore?

Philips si impegna a ridurre i rifiuti plastici. Nell'ambito dei nostri sforzi in materia di tutela dell'ambiente, alcuni prodotti Philips non sono più dotati di un alimentatore USB. Anche se questo potrebbe sembrare disagevole, garantiamo che questa scelta è motivata dal fatto che la maggior parte dei consumatori dispone già di uno o più adattatori USB da parete.



Continueremo a fornire cavi di ricarica USB insieme al prodotto che possono essere utilizzati insieme a un alimentatore USB.



Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sull'alimentatore che è possibile utilizzare con il prodotto Philips.

È possibile acquistare l'adattatore USB tramite il sito Philips.com? La disponibilità di acquistare un alimentatore USB Philips varia in base al paese. È possibile cercare uno degli adattatori riportati di seguito (HQ87 o WAA1001/WA2001) oppure cercare "adattatore USB da parete" o "adattatore da parete" sul sito Philips.com. Se non è possibile trovare le informazioni necessarie, consigliamo di contattarci. Possiedo già un alimentatore USB Se si dispone già di un alimentatore USB, assicurarsi che quest'ultimo sia certificato e che soddisfi gli standard di sicurezza, e che nella migliore delle ipotesi sia di un marchio affidabile. Vedere gli standard di sicurezza per la ricarica sicura di seguito: Tensione in ingresso: 100-240V.

Tensione in uscita: 5V.

Potenza in uscita: 1A o superiore.

Se si desidera utilizzare o caricare il prodotto in un ambiente umido, ad esempio in bagno, utilizzare sempre un adattatore impermeabile (IPX4). Non dispongo di un alimentatore USB Si consiglia un adattatore impermeabile (IPX4). L'adattatore è disponibile presso il negozio Philips online o presso qualsiasi altro rivenditore. Cercare il testo "IPX4" o i simboli sull'adattatore.



Di seguito è riportato un esempio dell'adattatore da parete IPX4 HQ87.

Nota: le icone e le immagini che indicano la resistenza agli schizzi o la classificazione IPX4 variano a seconda del paese. Consultare il manuale dell'utente per conoscere i caricatori USB da parete consigliati a seconda del prodotto.

Categoria prodotto Adattatore consigliato Cura del corpo e bellezza Philips: OneBlade, rasoi, rasoi per donna, regolabarba e regolacapelli Adattatore impermeabile IP4 Philips HQ87. Philips Sonicare: spazzolini elettrici e idropulsori ad acqua Adattatore impermeabile IPX4 Philips WAA1001 (bianco)

Adattatore impermeabile IPX4 Philips WAA2001 (nero) Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sui nostri obiettivi di sostenibilità sono disponibili all'indirizzo Philips.com

