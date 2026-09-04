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Perché il prodotto non include un alimentatore?

Philips si impegna a ridurre i rifiuti plastici. Nell'ambito dei nostri sforzi in materia di tutela dell'ambiente, alcuni prodotti Philips non sono più dotati di un alimentatore USB. Anche se questo potrebbe sembrare disagevole, garantiamo che questa scelta è motivata dal fatto che la maggior parte dei consumatori dispone già di uno o più adattatori USB da parete. 

Continueremo a fornire cavi di ricarica USB insieme al prodotto che possono essere utilizzati insieme a un alimentatore USB. 
 
Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sull'alimentatore che è possibile utilizzare con il prodotto Philips. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HC5722/15 , HC5721/15 , HC9723/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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