Quando è necessario sostituire la lama di Philips OneBlade?

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Garanzia di 2 anni
Controllare l'indicatore di usura su OneBlade per stabilire quando è necessario sostituire la lama. Quando il simbolo di sostituzione è visibile chiaramente, la lama deve essere sostituita. Ogni lama ha una durata media di circa quattro mesi, ma ciò potrebbe variare in base alla propria routine.
In alternativa, è possibile monitorare le condizioni della lama nell'app Philips OneBlade.
Suggerimento: Per le lame OneBlade Intimate le indicazioni potrebbero differire da quelle riportate di seguito, in quanto il sistema di protezione della pelle potrebbe impedire la visibilità del simbolo di sostituzione. Ogni lama è progettata per una durata di circa quattro mesi, ma ciò varia in base alla propria routine ed è necessario sostituire la lama se si nota una riduzione delle prestazioni durante tale periodo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/24 , QP1924/20 , QP1924/30 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›