Epilazione o rasatura su pelle bagnata o asciutta?

Lo scopo dell'epilazione e della rasatura è quello di ottenere una pelle liscia e setosa senza irritazioni. Per sapere se questo è possibile utilizzando un metodo su pelle asciutta o bagnata, leggere gli utili suggerimenti riportati di seguito.



Utilizzo su pelle asciutta o bagnata Gli apparecchi utilizzabili sotto la doccia consentono risultati ottimali sia dentro che fuori dalla doccia. Questi prodotti sono impermeabili, quindi possono essere utilizzati e risciacquati sotto l'acqua.



È importante controllare la testina dell'apparecchio per verificare che non sia sporca, danneggiata o usurata. Una testina dell'apparecchio difettosa può ridurre le prestazioni del prodotto o addirittura irritare la pelle. In presenza di danni, è necessaria la sostituzione immediata.



Utilizzare l'apparecchio sulla pelle pulita. Si consiglia di eseguire l'esfoliazione della pelle 1 giorno prima dell'epilazione o della rasatura. In questo modo viene rimossa la pelle morta intorno ai follicoli piliferi, si rende più semplice la rimozione dei peli e si riduce la possibile formazione di peli incarniti.



Provare a capire qual è la soluzione più adatta per sé.



Uso su pelle asciutta Si consiglia di utilizzare la maggior parte dei prodotti su pelle asciutta, poiché i peli bagnati tendono ad aderire maggiormente alla pelle.

Inoltre, se si desidera una rasatura pratica o quando si è in viaggio, provare l'utilizzo sulla pelle asciutta. Assicurarsi che la pelle sia pulita e perfettamente asciutta prima di utilizzare l'apparecchio.



Uso su pelle bagnata Per una sensazione di comfort e movimenti uniformi, è possibile utilizzare l'apparecchio sulla pelle bagnata. Durante l'uso su pelle bagnata, sciacquare la testina regolarmente per rimuovere i peli e assicurarsi che continui a scorrere uniformemente sulla pelle. Assicurarsi che la pelle sia completamente bagnata con acqua. I peli bagnati tendono ad aderire maggiormente alla pelle e le prestazioni potrebbero essere migliori sulla pelle asciutta. Asciugare delicatamente la pelle dopo l'uso.

Dopo l'uso Dopo l'utilizzo, applicare delicatamente sulla pelle una crema/lozione o una crema idratante all'aloe vera (senza alcol), per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti. Dopo l'epilazione è possibile anche applicare un impacco freddo per lenire la pelle.



Inoltre, lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.



Pulire accuratamente l'apparecchio per rimuovere tutti i peli dalla testina e lasciarlo asciugare all'aria.



Pelle sensibile Assicurarsi che la pelle sia pulita, tendere la pelle, accorciare i peli lunghi a 3 mm e procedere delicatamente. Provare a utilizzare l'apparecchio contropelo per vedere quale soluzione risulta più confortevole.



Esfoliare la pelle almeno un giorno prima di utilizzare l'apparecchio aiuta a rimuovere la pelle morta, rende semplice la rimozione dei peli e riduce la formazione di peli incarniti. Verificare se la pelle ha bisogno di più tempo tra l'esfoliazione e l'epilazione o la rasatura per garantire il massimo comfort.



Verificare qual è la soluzione più adatta, ad esempio prodotti delicati per la cura della pelle e acqua se l'apparecchio è impermeabile.