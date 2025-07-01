È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?

Per una sensazione di comfort e movimenti uniformi, è possibile utilizzare l'apparecchio sulla pelle bagnata. Durante l'uso su pelle bagnata, sciacquare la testina regolarmente per rimuovere i peli e assicurarsi che continui a scorrere uniformemente sulla pelle. Assicurarsi che la pelle sia completamente bagnata con acqua. I peli bagnati tendono ad aderire maggiormente alla pelle e le prestazioni potrebbero essere migliori sulla pelle asciutta. Asciugare delicatamente la pelle dopo l'uso.