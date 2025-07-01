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È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?

Gli epilatori e i rasoi da donna Philips possono essere utilizzati sia su pelle asciutta che bagnata per rimuovere i peli del corpo, inclusi quelli di gambe, braccia, ascelle e zona bikini. Le informazioni riportate di seguito descrivono i vantaggi di ciascun metodo e forniscono suggerimenti generali per l'uso.  

Nota: l'apparecchio non è adatto per l'epilazione delle zone intime (al di fuori e all'interno delle grandi labbra). Utilizzare solamente un rifinitore o un rasoio con il pettine regola altezza inserito in quella zona del corpo.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE257/00, BRL138/00, BRL127/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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