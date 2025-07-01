È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
Gli epilatori e i rasoi da donna Philips possono essere utilizzati sia su pelle asciutta che bagnata per rimuovere i peli del corpo, inclusi quelli di gambe, braccia, ascelle e zona bikini. Le informazioni riportate di seguito descrivono i vantaggi di ciascun metodo e forniscono suggerimenti generali per l'uso.
Nota: l'apparecchio non è adatto per l'epilazione delle zone intime (al di fuori e all'interno delle grandi labbra). Utilizzare solamente un rifinitore o un rasoio con il pettine regola altezza inserito in quella zona del corpo.
Gli apparecchi utilizzabili sotto la doccia consentono risultati ottimali sia dentro che fuori dalla doccia. Questi prodotti sono resistenti all'acqua, quindi possono essere utilizzati e risciacquati con acqua.
È importante controllare che la testina dell'apparecchio non sia sporca, danneggiata o usurata. Una testina dell'apparecchio difettosa può ridurre le prestazioni del prodotto. In presenza di danni, è necessaria la sostituzione immediata.
Usarlo sulla pelle pulita Si consiglia di eseguire l'esfoliazione della pelle uno o due giorni prima dell'epilazione o della rasatura. In questo modo viene rimossa la pelle morta intorno ai follicoli piliferi, si rende più semplice la rimozione dei peli e si riduce la possibile formazione di peli incarniti.
Si consiglia di utilizzare la maggior parte dei prodotti su pelle asciutta, poiché i peli bagnati tendono ad attaccarsi maggiormente alla pelle. Inoltre, se si desidera una rasatura pratica o quando si è in viaggio, provare l'utilizzo del rasoio sulla pelle asciutta. Assicurarsi che la pelle sia pulita e perfettamente asciutta prima di utilizzare l'apparecchio.
Per una sensazione di comfort e movimenti uniformi, è possibile utilizzare l'apparecchio sulla pelle bagnata. Durante l'uso su pelle bagnata, sciacquare la testina regolarmente per rimuovere i peli e assicurarsi che continui a scorrere uniformemente sulla pelle. Assicurarsi che la pelle sia completamente bagnata con acqua. I peli bagnati tendono ad aderire maggiormente alla pelle e le prestazioni potrebbero essere migliori sulla pelle asciutta. Asciugare delicatamente la pelle dopo l'uso.
Per risultati ottimali, rifinire i peli più lunghi prima della rasatura o dell'epilazione.
È importante assicurarsi che la testina epilatoria non sia sporca, danneggiata o usurata. In presenza di danni, è necessaria la sostituzione immediata.
Pulire la pelle prima di iniziare la sessione.
Si consiglia di eseguire l'esfoliazione della pelle uno o due giorni prima dell'epilazione, per rimuovere la pelle morta intorno ai follicoli piliferi e rendere più semplice la rimozione dei peli.
Evitare di "trattare eccessivamente" l'area interessata. Non passare troppe volte sullo stesso punto.
Asciugare la pelle dopo la rimozione dei peli nella vasca o nella doccia. Ciò produce meno irritazioni rispetto allo sfregamento della pelle.
Dopo l'utilizzo, applicare una crema/lozione o una crema idratante all'aloe vera (senza alcol), per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti.
Eseguire l'epilazione la sera per consentire alla pelle di riposare durante la notte e ottenere delle gambe lisce il giorno successivo.
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