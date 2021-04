Appoggiare le setole sui denti con una lieve angolazione di circa 45 gradi. Esercitare una leggera pressione per fare in modo che le setole raggiungano il bordo gengivale o leggermente sotto il bordo. Nota: mantenere sempre il centro della testina a contatto con i denti.

Passaggio cinque

Per un'efficacia ottimale, esercitare una leggera pressione: lo spazzolino eseguirà il lavoro più duro.



Muovere delicatamente lo spazzolino avanti e indietro, in modo che le setole più lunghe raggiungano lo spazio interdentale. Procedere con questo movimento per tutto il ciclo di pulizia.



Nota: le setole devono allargarsi leggermente. Non strofinare. Se si applica una pressione eccessiva, si avverte una variazione nella vibrazione nel manico e l'anello luminoso lampeggia in viola.