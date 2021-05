Sonicare 9900 Prestige è dotato di testina A3 Premium che offre tutti i necessari vantaggi di pulizia, sbiancamento e salute delle gengive. Non dovrebbe essere necessario modificare la modalità di pulizia all-in-one predefinita, che fornisce il programma di pulizia di due minuti consigliato dai dentisti, con un contatore di pulizia in sei segmenti.



Se si desidera, un'ulteriore personalizzazione è possibile tramite l'app Sonicare. Sono disponibili cinque modalità tra cui scegliere.



Modalità Clean (predefinita)

Tempo di pulizia: 2 minuti

Questa modalità rimuove la placca con un'efficienza superiore in un programma di due minuti.



Modalità Deep Clean

Tempo di pulizia: 3 minuti

Versione estesa della modalità Clean, Deep Clean è la scelta ideale per prestare la massima attenzione alle aree problematiche.



Modalità White+

Tempo di pulizia: 2 minuti e 40 secondi

Eccezionale per rimuovere le macchie superficiali causate ad esempio da caffè e tè. Gli ulteriori 40 secondi consentono di concentrarsi sulla lucidatura degli incisivi centrali.



Modalità Gum Health

Tempo di pulizia : 3 minuti e 20 secondi

Questa modalità aggiunge più tempo con potenza ridotta, progettata per massaggiare delicatamente le gengive al fine di migliorarne la circolazione e la salute.



Modalità Sensitive

Tempo di pulizia : 2 minuti

Questa modalità consente di spazzolare in modo semplice denti e gengive con una vibrazione meno potente.