Se Philips Airfryer non si accende e mostra dei trattini lampeggianti (----) o il codice di errore E1, consultare i materiali di seguito per ulteriori informazioni.

L'Airfryer non si accende più e vengono visualizzati dei trattini lampeggianti

Airfryer è in modalità di aggiornamento del firmware. Questo aggiornamento richiede massimo 1 minuto e non è possibile utilizzare Airfryer in questo intervallo di tempo.