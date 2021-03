Quando si rimuove il tiralatte dal seno, piegarsi leggermente in avanti

Al termine della sessione di estrazione, quando la quantità di latte estratto dal seno inizia a diminuire, diminuisce anche la pressione del latte che fuoriesce dal capezzolo; ciò significa che il latte non viene raccolto nella coppa come all'inizio della sessione. Per evitare che il prezioso latte fuoriesca dalla coppa quando questa viene rimossa dal seno, provare a piegarsi leggermente in avanti. In questo modo, il resto del latte scorrerà nella giusta direzione e non resterà nella coppa. Sarà quindi possibile versare delicatamente il latte nel biberon dopo aver rimosso il corpo del tiralatte dal biberon.