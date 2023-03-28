Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HD9270/70R1, HD9280/60R1, HD9252/90R1. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È necessario rimuovere il tappo di gomma dal recipiente de Philips Airfryer?
Come utilizzare le preimpostazioni in Philips Airfryer?
Come si rimuove il cestello di Philips Airfryer dal recipiente?
La spia del pulsante on/off di Philips Airfryer non si spegne
Dove si trovano il numero di modello e il numero di serie su Philips Airfryer?
Dove posso trovare delle ricette per il mio Philips Airfryer?
Quali patatine surgelate posso cuocere con Philips Airfryer?
Devo preriscaldare Philips Airfryer?
Posso utilizzare carta da forno o fogli di alluminio in Philips Airfryer?
Come e quando utilizzare l'olio in Philips Airfryer?
Quanto cibo posso preparare in Philips Airfryer XXL?
Perché devo scuotere gli alimenti nel mio Philips Airfryer?
Quali alimenti si possono preparare con Airfryer?
Quale teglia da forno si può usare in Philips Airfryer?
Pulizia di Philips Airfryer
Come ottenere l'app HomeID