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Qual è la differenza fra i vari beccucci Power Flosser?

A seconda del modello Power Flosser, l'unità include in dotazione uno o più dei seguenti beccucci:

ID beccuccio

F1

F2

F3

Nome beccuccio

Standard

Comfort

Quad Stream

Vantaggi

Utilizza un singolo getto d'acqua per rimuovere residui di cibo e placca.

Morbido beccuccio in gomma che assicura massimo comfort e semplicità di utilizzo per coloro che hanno le gengive sensibili

Morbido beccuccio in gomma che direziona il getto d'acqua seguendo una forma incrociata per rimuovere delicatamente la placca e per una pulizia profonda, senza alcuno sforzo.


 

Qual è la differenza fra i vari beccucci Power Flosser?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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