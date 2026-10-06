Qual è la differenza fra i vari beccucci Power Flosser?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
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ID beccuccio
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F1
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F2
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F3
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Nome beccuccio
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Vantaggi
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Utilizza un singolo getto d'acqua per rimuovere residui di cibo e placca.
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Morbido beccuccio in gomma che assicura massimo comfort e semplicità di utilizzo per coloro che hanno le gengive sensibili
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Morbido beccuccio in gomma che direziona il getto d'acqua seguendo una forma incrociata per rimuovere delicatamente la placca e per una pulizia profonda, senza alcuno sforzo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›