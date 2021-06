È molto importante utilizzare il caricatore compatibile con il modello di OneBlade che si possiede. Si consiglia di utilizzare solo il caricatore originale fornito con Philips OneBlade. Ciò è importante perché solo il giusto caricatore è adatto all'alloggiamento di ricarica di OneBlade ed è in grado di erogare la corretta tensione di ricarica.

Provare a collegare un altro caricatore con OneBlade può danneggiare il dispositivo. Pertanto, controllare sempre la forma del caricatore e assicurarsi di utilizzare il caricatore consigliato per il proprio OneBlade.

Se è necessario un nuovo caricatore per il proprio OneBlade, è possibile trovarlo sul nostro Online Shop. Nel caso in cui non si è sicuri che il caricatore sia compatibile con il proprio OneBlade, contattare Philips per ulteriore assistenza.