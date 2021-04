Il codice di errore E4 (potrebbe sembrare H3 se si guarda il display capovolto) significa che la spazzola a rullo dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è bloccata. Per risolvere il problema, spegnere l'aspirapolvere cordless, controllare la spazzola a rullo e rimuovere eventuali ostruzioni come capelli, lanugine, sporcizia o polvere.

Il codice di errore E6 (potrebbe sembrare 93 guardandolo capovolto) significa che la corrente non viene trasmessa dall'adattatore dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max. Per risolvere il problema, verificare che l’adattatore dell'aspirapolvere cordless sia inserito correttamente nella presa di corrente a muro e che il disco di carica (magnete) sia collegato correttamente. Se l'apparecchio non funziona, contattare Philips.

Il codice di errore E7 (o L3 capovolto) indica che è in uso l'adattatore sbagliato. Accertarsi di utilizzare solo l'adattatore corretto fornito originariamente con l'aspirapolvere cordless. Se l'adattatore corretto non funziona, contattare Philips.

Codice di errore SE (o 35)

Il codice di errore SE (o 35 guardandolo capovolto) indica che l'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max non funziona o non può essere ricaricato perché la temperatura della stanza è troppo bassa o troppo alta, oppure perché si è verificato un problema meccanico.



Se la temperatura della stanza è troppo alta (superiore a 40 gradi Celsius o 104 gradi Fahrenheit) o troppo bassa (inferiore ai 5 gradi Celsius o 41 gradi Fahrenheit), scollegare l'apparecchio dal caricatore e portare l'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max in una stanza con una temperatura di circa 20 gradi Celsius o 68 gradi Fahrenheit.



Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.