Affinché l'aspirapolvere Philips SpeedPro o SpeedPro Max venga ricaricato completamente, occorrono 5 ore (quando è completamente scarico).

Nota: Non è necessario interrompere la ricarica dell'aspirapolvere Philips SpeedPro o SpeedPro Max quando la batteria è completamente carica. È possibile continuare la ricarica per tutto il tempo che si ritiene necessario senza che ciò influisca negativamente in alcun modo. Il tipo di batteria di cui è provvisto l'apparecchio può essere mantenuto continuamente in carica senza che qualità, durata o ciclo di vita vengano compromessi.

Nota: Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato (più di un mese), caricarlo al 50% (a metà) e scollegarlo dalla presa elettrica prima di riporlo. Si sconsiglia di riporre l'apparecchio con la batteria scarica poiché quest'ultima potrebbe subire danni irreversibili.