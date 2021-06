Dopo ogni utilizzo, soffiare via i peli accumulati sulla lama.

Accendere OneBlade e sciacquare la lama e i pettini regola altezza con acqua tiepida.

Se è necessario pulire più a fondo gli accessori, spegnere OneBlade, rimuovere gli accessori e lavarli sotto l'acqua corrente.

Una delle ragioni per cui la lama diventa verde più rapidamente del previsto è la pulizia non appropriata. Strumenti di pulizia quali spazzole, asciugamani, ecc. o sostanze chimiche potrebbero accelerare l'usura. Attenersi alle seguenti istruzioni di pulizia per OneBlade:Non battere la lama contro una superficie dura, come il lavandino, per pulirla o asciugarla. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.