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È possibile utilizzare Philips OneBlade su pelle asciutta o bagnata?

Tutti i modelli Philips OneBlade possono essere utilizzati sulla pelle bagnata o asciutta, con gel o schiuma da barba, nella vasca da bagno o sotto la doccia.

Sebbene la rasatura a secco spesso garantisca risultati migliori (poiché i peli bagnati aderiscono alla pelle), è possibile radersi come si preferisce. Se si sceglie di utilizzare gel o schiuma da barba, sciacquare regolarmente la lama con acqua per risultati ottimali.

Suggerimento: mentre alcuni prodotti includono un coperchio della porta di ricarica, questo non è il caso di Philips OneBlade. È possibile utilizzare OneBlade nella vasca da bagno o sotto la doccia senza coprire la porta di ricarica. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/20 , QP1924/30 , QP2734/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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