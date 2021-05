Una spia blu lampeggia sul ferro generatore di vapore Philips:

Se il ferro generatore di vapore è acceso e la spia di alimentazione blu o la spia LED sull'impugnatura lampeggia ma la piastra rimane fredda, il ferro generatore di vapore potrebbe essere in modalità spegnimento automatico.

Quando il ferro non viene utilizzato per 5-10 minuti, entra in modalità di spegnimento automatico. Per riutilizzarlo, premere il pulsante on/off.

La spia di riscaldamento lampeggia sul ferro da stiro Philips

Se il ferro viene lasciato inutilizzato in orizzontale per più di 30 secondi, o in verticale per più di 8 minuti, si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.

Quando ciò accade, la spia di riscaldamento lampeggia. Muovere il ferro per riattivarlo e farlo riscaldare.