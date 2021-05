Lo spazzolino Philips Sonicare ExpertClean tiene traccia dell'usura della testina smart. L'usura viene in misurata in base: * alla pressione complessiva applicata durante la pulizia * al tempo totale impiegato per lo spazzolamento con la testina Quando la testina non è più efficace o è usurata, la spia di avviso di sostituzione della testina sull'impugnatura lampeggia in ambra. Questo sta ad indicare che si consiglia di sostituire la testina.