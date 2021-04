Gli spazzolini Philips Sonicare utilizzano potenti vibrazioni che producono fino a 62.000 movimenti al minuto. Il suono prodotto è più forte di uno spazzolino manuale senza vibrazioni. Chi utilizza uno spazzolino elettrico per la prima volta, potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi a questo tipo di pulizia.



Se il livello di rumorosità è anomalo, seguire il nostro consiglio per la risoluzione del problema o guardare il video qui sotto.



