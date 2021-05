Il Bluetooth non è acceso o è impossibile eseguire l'associazione

Controllare che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone prima di aprire l'app Sonicare. In caso contrario, andare alle impostazioni dello smartphone per attivare il Bluetooth.



Se ancora non si riesce ad effettuare il collegamento, provare a ripristinare la rete Bluetooth sullo smartphone. Utilizzare i passaggi riportati di seguito per cancellare la cache del proprio dispositivo Android o iPhone:



Cancellare la cache Bluetooth su Android

1. Andare su Settings (Impostazioni)

2. Selezionare "Application Manager" (Gestione applicazioni)

3. Premere "More" (Altro) o i 3 puntini nell'angolo in alto a destra

4. Selezionare "Show system apps" (Mostra applicazioni di sistema)

5. Selezionare "Bluetooth" o "Bluetooth share" (Condivisione Bluetooth)

6. Selezionare l'unità di memorizzazione

7. Toccare "Clear Cache" (Cancella cache)

8. Riavviare il telefono

9. Provare nuovamente a effettuare la connessione seguendo i passaggi sull'app Sonicare



Cancellare la cache Bluetooth su iOS

1. Andare su "Settings" (Impostazioni)

2. Selezionare "Bluetooth"

3. Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata

4. Nella sezione "My devices" (I miei dispositivi) toccare l'icona "Info" accanto allo spazzolino

5. Selezionare "Forget this device" (Dimentica questo dispositivo)

6. Provare nuovamente a effettuare la connessione seguendo i passaggi sull'app Sonicare