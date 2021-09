La guida allo spazzolamento è una funzione disponibile solo per gli utenti connessi DiamondClean Smart o FlexCare Platinum. Questa funzione guida attraverso l'esperienza di spazzolamento per ottenere i risultati migliori per la salute orale.



La guida inizia dai denti dell'arcata superiore destra e termina su quelli dell'arcata inferiore destra. Le sezioni si attivano in un modello impostato. Durante la pulizia, l'app rileva se si sta spazzolando la parte esterna o interna dei denti. Ciò avviene registrando se la testina è rivolta verso l'utente o meno. La guida è stata progettata per promuovere uno spazzolamento uguale all'interno e all'esterno di ciascuna sezione.

Nota: l'app Sonicare non individua la posizione di pulizia. È un'esperienza guidata in cui l'app ti mostra dove spazzolare.

Nota: aggiorniamo regolarmente il software della nostra app. In caso di problemi, disinstallare l'app e scaricare l'ultima versione dall'

App Store

o da

Google Play Store