Esistono due tipi di testine: A scatto/ad aggancio e a rotazione/a vite. Di seguito i dettagli sulle differenze tra questi due tipi di testine.

Le testine a scatto/ad aggancio sono compatibili con la maggior parte dei manici ricaricabili degli spazzolini Sonicare. Tali testine sono compatibili con tutti i manici degli spazzolini Sonicare ad eccezione dei modelli PowerUp Battery ed Essence.

Le testine a rotazione o a vite sono le testine originali standard e sono compatibili con i vecchi modelli di spazzolini.

È possibile fare riferimento alla

pagina dei suggerimenti per le testine Sonicare

per scegliere la testina più adatta al proprio manico.



ECCEZIONE: Lo spazzolino Philips One è compatibile esclusivamente con le testine Philips One.