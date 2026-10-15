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Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?

Esistono tre tipi diversi di testine Sonicare. La testina compatibile con lo spazzolino dipende dal modello in uso.  

  • La testina ad aggancio è quella standard e si adatta alla maggior parte dei nostri spazzolini Sonicare ricaricabili. 

  • I modelli Essence più vecchi sono dotati di una testina più grande avvitabile.
     

  • Le testine Philips One e Philips One for Kids sono compatibili solo con Philips One e Philips One for Kids. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9217/81, HX8517/12, HX8410/12. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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