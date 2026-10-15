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Garanzia di 2 anni
Esistono tre tipi diversi di testine Sonicare. La testina compatibile con lo spazzolino dipende dal modello in uso.
La testina ad aggancio è quella standard e si adatta alla maggior parte dei nostri spazzolini Sonicare ricaricabili.
I modelli Essence più vecchi sono dotati di una testina più grande avvitabile.
Le testine Philips One e Philips One for Kids sono compatibili solo con Philips One e Philips One for Kids.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9217/81, HX8517/12, HX8410/12. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
Come si naviga nel menu principale di DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione?
È possibile usare lo spazzolino Sonicare sotto la doccia?
Quali dispositivi sono compatibili con le app Sonicare e Sonicare For Kids?
È possibile utilizzare lo spazzolino Sonicare senza l'app?
Come si utilizzano i pulsanti e il display del DiamondClean 8000-9900 di nuova generazione?
Quali sono le modalità di pulizia per DiamondClean 8000-9900 di nuova generazione?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica dello spazzolino Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione?
Come si attiva il feedback immediato: Funzione di sfregamento?
Come si attiva il feedback immediato: Pressione + SenseIQ sul DiamondClean 9900 di nuova generazione?
Come si modificano i livelli di intensità del Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione?
Cosa indicano le schermate "Feedback dopo la spazzolatura: durata" sul DiamondClean 8000 - 9990 di nuova generazione?
Come si controlla lo stato batterie di DiamondClean 8000-9900 di nuova generazione?
Come si ricarica lo spazzolino DiamondClean 8000-9900 Sonicare di nuova generazione utilizzando la custodia da viaggio?
Come funziona la mappa della bocca su DiamondClean 9000 - 9900 di nuova generazione?
Come visualizzare il feedback sulla pressione post-spazzolamento: Copertura sul DiamondClean 9000 - 9900 di nuova generazione?
Come leggere il feedback sulla pressione post-spazzolamento: Pressione?
Come si modificano le modalità di DiamondClean 8000-9900 Sonicare di nuova generazione?
Come si sceglie il feedback immediato sul DiamondClean di nuova generazione?
Come si può vedere il feedback post-pulizia sull'impugnatura del DiamondClean di nuova generazione?
Come si fa a sapere quando è necessario sostituire la testina dello spazzolino DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione?
Come si ricarica Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione?
Come si usa il feedback immediato: Copertura sul DiamondClean 9000 - 9900 di nuova generazione?
Come si configura DiamondClean 8000 - 9900 di nuova generazione per la prima volta e come si sceglie la lingua?