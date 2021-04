L'aspirapolvere è ostruito

Se l'aspirapolvere è ostruito, tuttavia, il motore può produrre più calore del solito. Ciò potrebbe ridurre le prestazioni di pulizia dell'aspirapolvere.



Per risolvere questo problema, attenersi alla procedura riportata di seguito:



Per gli aspirapolvere senza sacco:



1. Verificare che il contenitore polvere sia vuoto.

2. Verificare che il filtro di protezione del motore sia pulito

3. Verificare che il filtro di scarico sia pulito

4. Verificare che il tubo, il tubo flessibile e la bocchetta non siano bloccati.





Per gli aspirapolvere con sacco:



1. Verificare che il filtro di protezione del motore sia pulito

2. Verificare che il filtro di scarico sia pulito

3. Verificare che il sacchetto per la polvere non sia pieno

4. Se i filtri sono puliti e il sacchetto della polvere non è pieno ma le prestazioni di pulizia rimangono insoddisfacenti e il dispositivo continua a surriscaldarsi, sostituire il sacchetto della polvere



Se l'aspirapolvere Philips continua a surriscaldarsi durante l'uso e le soluzioni riportate non sono d'aiuto, contattare Philips per richiedere ulteriore assistenza.