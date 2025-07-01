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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?

Sì, l'utilizzo di prodotti Philips Avent scoloriti è sicuro, a condizione che le parti siano pulite e in buone condizioni. Lo scolorimento è innocuo e spesso è il risultato di alimenti che macchiano la plastica.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71 , SCF091/52 , SCF087/16 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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