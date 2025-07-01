È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?

Lo scolorimento di solito si verifica quando le parti dei prodotti Philips Avent sono esposte ad alimenti che contengono coloranti o tinte che macchiano la plastica, come la salsa di pomodoro e alcune verdure verdi.



Per evitare lo scolorimento, tenere le parti separate da alimenti, contenitori e altri oggetti contenenti residui di cibo durante la pulizia, la disinfezione e la conservazione.



Lo scolorimento è causato anche dall'esposizione a residui di lavaggi precedenti, da detergenti specifici, dalla luce solare diretta e dall'accumulo di calcio dovuto al lavaggio in acqua dura.



Per evitare lo scolorimento, seguire le istruzioni per la pulizia, la disinfezione e la conservazione dei prodotti Philips Avent.