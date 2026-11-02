Assistenza Philips Perché devo ripristinare il purificatore d’aria/umidificatore Philips dopo la sostituzione di un filtro?

L'azione di ripristino serve per attivare il sistema di conteggio per il/i filtro/i interessato/i. Inoltre, l'apparecchio è dotato dell’allarme di protezione dell’aria salutare che avvisa l’utente quando è necessario pulire il filtro (solo filtro 1) e sostituirlo. Se non si ripristina l'apparecchio dopo aver sostituito un nuovo filtro, l'apparecchio avviserà di sostituire il filtro troppo presto rispetto all’effettiva vita utile. Le funzioni di allarme di protezione dell’aria salutare e il blocco di protezione dell'aria salutare dell’apparecchio garantiscono che i filtri siano sempre in condizioni ottimali in modo da respirare sempre aria sana.