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Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?

Lo spazzolino Sonicare dispone di diverse modalità di pulizia. Queste modalità possono variare a seconda dello spazzolino.
La modalità predefinita dello spazzolino è Clean. Questa modalità offre un tempo di pulizia di 2 minuti ed è adatta all'uso quotidiano. Le altre modalità di pulizia sono: 

 

ModalitàTempo di puliziaVantaggi
Clean2 minutiPer una pulizia quotidiana eccezionale.
Deep Clean3 minutiModalità che dura più a lungo e consente di dedicare più tempo alle varie zone della bocca, per una pulizia profonda e rinvigorente.
Deep Clean+2-3 minutiSimile a Deep Clean. Se lo spazzolino è connesso all'app, questa modalità dura 2 minuti. Se lo spazzolino non è connesso all'app, questa modalità dura 3 minuti.
White/White +2 minuti e 40 secondiPer rimuovere le macchie superficiali e lucidare i denti anteriori per un sorriso smagliante.
Gum Care3 minutiPerfetta per la pulizia di denti e gengive.
Gum Health3 minuti e 20 secondiModalità che dura più a lungo per dedicare più tempo alla pulizia dei molari e migliorare la salute delle gengive.
Sensitive2 minutiLeggere vibrazioni per una pulizia delicata ma efficace di denti e gengive sensibili.
Tongue Care20 secondiPer la pulizia della lingua con la testina TongueCare.
Polish1 minutoPer sbiancare e lucidare i denti.
Max Care3 minutiModalità che dura più a lungo e consente un massaggio gengivale in aggiunta alle funzioni per la pulizia quotidiana.


 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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