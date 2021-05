Alcuni modelli di spazzolino Philips Sonicare offrono diverse modalità di pulizia. Qui è disponibile una panoramica sulle funzioni di ciascuna modalità. Le modalità potrebbero variare in base al modello di spazzolino. Per informazioni specifiche sul proprio modello di spazzolino, consultare il manuale dell'utente.

Modalità Clean Questa modalità offre una maggiore frequenza di vibrazioni rispetto a una modalità standard per una pulizia migliore. Tempo di pulizia: 2 minuti. Modalità Deep Clean È possibile scegliere questa modalità per una maggiore pulizia. È la modalità più potente. Tempo di pulizia: 3 minuti. Modalità White Il tempo totale di pulizia di questa modalità è di due minuti e mezzo. I primi 2 minuti sono dedicati a una modalità di pulizia, seguita da una modalità di lucidatura di 30 secondi. Modalità Polish Questa modalità richiede un minuto. Lo spazzolino impiega una frequenza inferiore di vibrazioni rispetto alla modalità di pulizia standard. Modalità Gum Care Questa modalità offre un ciclo di massaggio di 1 minuto dopo la modalità standard di 2 minuti per la pulizia delle gengive. Tempo di pulizia: 3 minuti. Modalità Gum Health Questa modalità offre un ciclo di massaggio esteso dopo la modalità standard di 2 minuti per la pulizia delle gengive. Tempo di pulizia: 3:20 minuti. Modalità Sensitive Questa modalità offre una frequenza inferiore di vibrazioni rispetto alla modalità standard. Tempo di pulizia: 2 minuti. Modalità Tongue Care È una modalità di 20 secondi progettata per la pulizia della lingua, insieme all'apposita testina Tongue Care. Tempo di pulizia: 20 secondi

Modifica delle impostazioni di intensità

Sullo spazzolino Sonicare sono disponibili 3 diversi livelli di intensità: bassa, media e alta. In base alla testina che viene inserita, l'intensità verrà selezionata automaticamente. Se si desidera modificare il livello di intensità, è possibile premere il pulsante della modalità/intensità durante la pulizia.



Nota: Questa funzione è disponibile per i modelli Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean serie 5100 e 6100.



Per i manici degli spazzolini con un pannello per il livello di intensità, premere quest'ultimo verso l'alto o verso il basso per regolare il livello di intensità. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente.