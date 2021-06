La trivella di spremitura è bloccata dagli ingredienti

Se la trivella di spremitura dell'estrattore di succo Philips è bloccata dagli ingredienti, l'apparecchio ruota automaticamente in senso inverso per sbloccarla, emette dei segnali acustici e si spegne. Successivamente, premere il pulsante ON/OFF (situato sulla parte superiore dell'unità principale dell'apparecchio) per riaccenderlo.



Se l'apparecchio è ancora bloccato, premere il pulsante ON/OFF per spegnerlo nuovamente e staccare la spina. Una volta effettuata questa operazione, smontare il sistema di spremitura (vedere l'immagine riportata sotto) e pulirlo prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.