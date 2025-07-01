ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?

Sì, il rasoio da donna Philips è impermeabile e può essere utilizzato in modo sicuro in presenza di acqua. Per ragioni di sicurezza, questo rasoio può essere utilizzato solo senza filo e, pertanto, non si accende se è collegato alla presa di corrente. Per ulteriori informazioni sull'uso senza filo, fare riferimento al video riportato di seguito. 

Suggerimento: Sebbene il modello in uso possa differire da quello mostrato nel video, si applicano gli stessi principi.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL159/00, BRL138/00, BRL127/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza