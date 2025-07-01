Assistenza Philips È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?

Sì, il rasoio da donna Philips è impermeabile e può essere utilizzato in modo sicuro in presenza di acqua. Per ragioni di sicurezza, questo rasoio può essere utilizzato solo senza filo e, pertanto, non si accende se è collegato alla presa di corrente. Per ulteriori informazioni sull'uso senza filo, fare riferimento al video riportato di seguito.

Suggerimento: Sebbene il modello in uso possa differire da quello mostrato nel video, si applicano gli stessi principi.