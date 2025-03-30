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Assistenza Philips

È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio Philips Avent come tiralatte singolo?

Sì. È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio o il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent come tiralatte singolo.

È possibile farlo collegando un solo tubo al motore o scollegando un tubo da una coppetta di raccolta non utilizzata.

La forza di aspirazione rimarrà stabile anche se non si utilizza il secondo tubo.

È inoltre possibile rimuovere il tubo scollegato dal motore o, se si utilizza un tiralatte elettrico indossabile, agganciarlo all'accoppiatore del tubo per evitare che intralci e limitare il rumore proveniente dal gruppo motore.

    È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio Philips Avent come tiralatte singolo?

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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