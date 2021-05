Il rasoio Philips non si carica

In caso di difficoltà nella ricarica del rasoio Philips, consultare i consigli sulla risoluzione dei problemi illustrati di seguito per trovare una soluzione all'inconveniente.

Il rasoio non è collegato Assicurarsi che il cavo di ricarica del rasoio Philips sia collegato correttamente al rasoio e inserito in una presa elettrica funzionante.

Il caricatore o il cavo di ricarica non sono compatibili con il rasoio Philips È consigliabile usare sempre il caricatore e il cavo USB originali Philips per caricare il rasoio Philips. Per sapere quale caricatore sia compatibile con il proprio rasoio, visitare il nostro negozio online o contattare Philips per ricevere ulteriore assistenza.

La modalità di risparmio energetico è attiva Quando il rasoio Philips è in fase di ricarica, una spia di indicazione o il simbolo della batteria lampeggiano. Per risparmiare energia, la spia di indicazione si spegne automaticamente 15 o 30 minuti dopo che il rasoio è stato ricaricato completamente.



Per verificare se la modalità di risparmio energetico del rasoio è attiva, provare a scollegare il cavo di ricarica e a ricollegarlo al rasoio. La spia di indicazione ricomincerà a lampeggiare. In questo modo si può essere sicuri che il rasoio è in fase di ricarica.

Si carica il rasoio Philips per la prima volta o dopo un lungo periodo di tempo Quando si carica il rasoio Philips per la prima volta o dopo un lungo periodo di tempo, la batteria inizia a caricarsi molto lentamente, per evitare di danneggiare il dispositivo. Questo significa che la spia di ricarica sul rasoio potrebbe non lampeggiare durante le prime ore.



Si tratta di un comportamento normale. Lasciare ricaricare il rasoio per almeno 2 ore e quindi controllare nuovamente lo stato di ricarica. Se la spia ancora non lampeggia, il problema potrebbe essere diverso.