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Il telefono è compatibile con l'app Philips GroomTribe?

È possibile scaricare l'app Philips GroomTribe sul telefono per utilizzarla con il rasoio Philips con connessione Bluetooth. L'app è compatibile con iPhone 6S (o superiore), dotato di iOS 11.3 o superiore. Può anche essere utilizzata su telefoni Android con schermo di larghezza superiore a 4,5 pollici, con versione del sistema operativo 6.0 o superiore e Bluetooth versione 4.1 o superiore.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP9407/37 , XP9201/30 , XP9201/33 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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