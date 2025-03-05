Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP9407/37 , XP9201/30 , XP9201/33 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
I rasoi Philips sono impermeabili, lavabili o utilizzabili sotto la doccia?
Rasatura su pelle bagnata, rasatura su pelle asciutta, schiuma/gel o doccia: quale routine di rasatura Philips scegliere?
Il telefono è compatibile con l'app Philips GroomTribe?