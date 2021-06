Causa: l'attivazione del filtro non è stata confermata nel menu della macchina. Una volta installato nel serbatoio dell'acqua, il filtro deve sempre essere confermato nel menu della macchina.

Soluzione: Eseguire prima la decalcificazione, poi inserire un nuovo filtro dell'acqua Saeco AquaClean. Confermare l'attivazione del filtro nel menu della macchina; selezionare Menu, selezionare AquaClean, quindi selezionare ON (attivo) e confermare ON con V (ok). A questo punto, il simbolo del “filtro” viene visualizzato sul display.