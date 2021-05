È importante mantenere pulita la macchina da caffè Philips/Saeco per garantire che le prestazioni della macchina, il funzionamento dei componenti e il gusto del caffè siano ottimali.Il manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per la pulizia della macchina da caffè. Di seguito abbiamo aggiunto alcuni video dimostrativi generali sulla pulizia della macchina e dei suoi componenti.Prestare sempre particolare attenzione alla pulizia del circuito del latte della macchina da caffè. Cercare di evitare che il latte si secchi al suo interno, poiché il latte solidificato è difficile da rimuovere.Per trovare le istruzioni per la pulizia di una specifica macchina da caffè, visitare la nostra pagina Assistenza caffè