Anche se si raccoglie l'acqua di risciacquo dal beccuccio del caffè in una tazza, l'acqua di risciacquo finirà sempre nel vassoio antigoccia. Questo perché la macchina scarica direttamente l'acqua del risciacquo automatico nel vassoio antigoccia per gestire il risciacquo dei circuiti in modo da assicurare prestazioni ottimali della macchina. Il risciacquo automatico viene eseguito quando si accende e si spegne la macchina, dopo l'erogazione di una bevanda o dopo l'uso del pannarello.

A causa di questa acqua di risciacquo, potrebbe essere sempre presente un po' d'acqua nel vassoio antigoccia o il vassoio antigoccia potrebbe riempirsi più rapidamente del previsto. Questo, tuttavia, non indica una perdita della macchina.

Per evitare questo problema, svuotare il vassoio giornalmente o non appena si accende la spia rossa.

Nota: Se il vassoio antigoccia risulta pieno dopo avere preparato 2 tazze di caffè, o se si riempie d'acqua durante la notte, si consiglia di contattare Philips per ulteriore assistenza.