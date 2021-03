Quando si utilizza la funzione del caffè pre-macinato per preparare il caffè, la macchina deve essere accesa e pronta per l'uso prima di aggiungere caffè pre-macinato nell'apposito scomparto.

Usare un solo misurino pieno di caffè macinato, utilizzando il cucchiaio in dotazione, e pareggiare l'eccesso. Se si supera la quantità di caffè macinato, il gruppo infusore può riempirsi eccessivamente, causando l'interruzione della preparazione del caffè. La polvere di caffè verrà gettata via e il caffè non verrà erogato.