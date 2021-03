La macchina da caffè Philips/Saeco mostra un codice di errore

Se la macchina da caffè Philips riscontra un errore, si accende un display rosso con un'icona accompagnata da un numero di codice, come 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19. Di seguito sono riportati i significati dei codici di errore con le relative soluzioni.



Nota: Se la macchina da caffè mostra altri codici di errore non citati sopra, si consiglia di contattare Philips per ulteriore assistenza, poiché la macchina necessita di manutenzione.

Codice di errore 01: Il macinacaffè non è in grado di funzionare correttamente

Per risolvere questo problema, rimuovere l'ostruzione dall'imbuto del caffè ed eseguire una pulizia approfondita con un aspirapolvere. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito: Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi) Rimuovere il gruppo infusore Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Se non è presente un imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza. Rimuovere tutto il caffè macinato caduto con un aspirapolvere A questo punto, posizionare l'aspirapolvere sull'uscita dell'imbuto del caffè e coprire con la mano l'imbuto del caffè premacinato. Oppure, viceversa, posizionare l'aspirapolvere sulla parte superiore e coprire il fondo. Riposizionare il gruppo infusore, riaccendere la macchina e preparare un caffè. Dopo la preparazione, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. In caso contrario, ripetere la procedura di sblocco. Nota: Per evitare che l'imbuto del caffè si ostruisca, fare attenzione a non versare acqua nel contenitore del caffè in grani e pulire l'imbuto ogni settimana.

Codice di errore 03: Il gruppo infusore è sporco Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (circa 15-20 secondi) Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo. Quando compare il codice E03, significa che il gruppo infusore contiene troppi detriti e non può funzionare correttamente. Sciacquare il gruppo infusore per risolvere il problema. Vedere le istruzioni per la pulizia riportate sotto:

Codice di errore 04: Il gruppo infusore non è inserito correttamente Quando compare il codice E04, significa che il gruppo infusore non è in posizione. Aprire lo sportello di pulizia della macchina e spingere il gruppo infusore in posizione. Quando è posizionato correttamente si sentirà uno scatto.

Codice di errore 05: È presente dell'aria intrappolata nel circuito dell'acqua Per far uscire l'aria dalla macchina, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:



1. Spegnere la macchina

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean o qualsiasi altro filtro dell'acqua

3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta

4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda



Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:



1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi

2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria

3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua

4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola

5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda

Codice di errore 14: La macchina è surriscaldata Quando compare il codice di errore 14, significa che la macchina da caffè è surriscaldata. Per risolvere questo problema, spegnere la macchina e lasciarla spenta per 30 minuti fino a quando non si sarà raffreddata.