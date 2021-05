In caso di problemi relativi all'accensione dello styler per capelli Philips, leggere i seguenti consigli per la risoluzione dei problemi.

Prima di accendere lo styler per capelli, assicurarsi che sia collegato a una presa elettrica funzionante. Per controllare se la presa elettrica è funzionante, è possibile provare a collegare ad essa un dispositivo diverso e verificare che funzioni correttamente.

Verificare che la tensione della presa elettrica sia compatibile con lo styler per capelli. Per ulteriori informazioni su quale tensione sia compatibile con il proprio dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

Il cavo potrebbe essere danneggiato

Se lo styler per capelli continua a non accendersi, il cavo potrebbe essere danneggiato. In questo caso, contattare Philips per ulteriore assistenza.