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Perché devo scuotere gli alimenti nel mio Philips Airfryer?

Scuotendo gli alimenti nel cestello di Philips Airfryer, l'aria gli circola intorno quando sono impilati su più strati. In questo modo è anche possibile controllare il colore e l'avanzamento della cottura degli ingredienti per ottenere un risultato di cottura più uniforme.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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