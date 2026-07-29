Perché devo scuotere gli alimenti nel mio Philips Airfryer?

Le informazioni riportate di seguito si applicano solo ai modelli HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 e NA352.



Durante la cottura con le impostazioni predefinite, con i programmi di cottura automatica o con i programmi Smart Chef (a seconda del modello), alcuni modelli di Airfryer emettono un segnale acustico per avvertire quando è necessario scuotere il cibo. Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare il manuale dell'utente, disponibile anche per la visualizzazione e il download, all'indirizzo www.philips.com/support. Il numero di modello dell'Airfryer è riportato sull'adesivo posto sulla parte inferiore dell'apparecchio.





Le soluzioni riportate sopra hanno risolto il problema? Se il problema persiste, contattare Philips per ulteriore assistenza.